«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании

Сегодня, 25 февраля, состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Мартинес, Бальде, Кубарси, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, Торрес.

«Атлетико»: Муссо, Хименес, Лангле, Льоренте, Галан, Галлахер, Барриос, Де Пауль, Д. Симеоне, Гризманн, Альварес.

Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: