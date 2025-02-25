Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» перед игрой РПЛ с «Оренбургом»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин выступил с обращением к болельщикам красно-белых перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится 2 марта.

«Дорогие болельщики, всех жду на матче с «Оренбургом» 2 марта. Нам нужна ваша поддержка! Приходите поддержать нас! А мы постараемся вас порадовать. Как вы знаете, у нас сейчас шесть матчей без поражений. Хотим продлить серию! Надеюсь, благодаря вам мы её продлим», — сказал Зобнин в видео в телеграм-канале красно-белых.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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