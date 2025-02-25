Яковлев: своё сердце Карпин отдал «Ростову», очень долгое время там тренировал

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Всегда нужно что-то менять в жизни, если, условно, долгое время находишься в одной команде и нет результата, — это самое важное для любого тренера. Валерий Георгиевич хочет выигрывать. Наверное, появились какие-то более интересные для него варианты.

Своё сердце Карпин отдал «Ростову», очень долгое время там тренировал и очень многих футболистов, можно сказать, вернул на высокий уровень. Посмотрим, где он окажется дальше.

Что будет с «Ростовом»? Интересный вопрос, время покажет. Всё-таки любая отставка перед сезоном может сказаться как хорошо, так и плохо на команде. Нужно находиться в коллективе, прежде чем какие-то выводы делать. Наверное, что-то в «Ростове» поменяется», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.