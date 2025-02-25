Гинер — о переходе Чалова в ПАОК: бог ему судья, в одну воду два раза не войдёшь

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал отношение к переходу экс-нападающего красно-синих Фёдора Чалова в греческий ПАОК, который состоялся минувшим летом.

«Я понимаю, когда у нас покупали английские, немецкие, итальянские, испанские клубы – и ребята шли, да, они шли на повышение.

Федя пошёл на самое большое повышение, которое может случиться. Вот он поехал в ПАОК. Бог ему судья, и на здоровье.

Меня с детства учили, что в реку, в одну воду два раза не войдёшь. Я живу по этому принципу. Захотел идти – на все четыре стороны», – сказал Гинер в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».

Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В составе взрослой команды красно-синих он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, в которых отметился 89 голами и 44 результативными передачами.

За ПАОК 26-летний футболист провёл 33 матча во всех соревнованиях, где забил пять голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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