Глава Ла Лиги рассказал, кого считает главным претендентом на «Золотой мяч»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, кого считает главным претендентом на «Золотой мяч» в этом сезоне.

«Следующим обладателем «Золотого мяча» будет Мбаппе», – приводит слова Тебаса AS.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех турнирах за «Реал», в которых отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Второе место занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус. Мбаппе стал шестым.