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«Краснодар» не намерен отпускать Кастаньо из клуба до матча с «Крыльями Советов» — Срур

«Краснодар» не намерен отпускать Кастаньо из клуба до матча с «Крыльями Советов» — Срур
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«Краснодар» не желает отпускать 24-летнего опорного полузащитника Кевина Кастаньо из клуба до матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится 1 марта. Об этом сообщает журналист Себастьян Срур в соцсети Х (ранее Twitter).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в СМИ появлялась информация о договорённости «быков» с аргентинским «Ривер Плейт» о трансфере колумбийского футболиста за $ 9 млн (€ 8,5 млн). Подчёркивалось, что Кастаньо подпишет контракт, рассчитанный до декабря 2028 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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