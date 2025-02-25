Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича на акции протеста против новых владельцев клуба

Болельщики лондонского «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича на акции протеста против нового руководства перед матчем с «Саутгемптоном». Об этом сообщил журналист BBC Низар Кинселла на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что фанаты также кричали имя бывшего главного тренера «Челси» Жозе Моуринью, с которым команда трижды становилась чемпионом Англии в 2005, 2006 и 2015 годах. В адрес нынешнего владельца клуба американского предпринимателя Тодда Боули звучали оскорбительные и нецензурные кричалки.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В мае 2022-го была осуществлена сделка по передаче клуба из собственности Абрамовича консорциуму Тодда Боули.

После 26 сыгранных матчей «Челси» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка.