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Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича на акции протеста против новых владельцев клуба

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича на акции протеста против новых владельцев клуба
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Болельщики лондонского «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича на акции протеста против нового руководства перед матчем с «Саутгемптоном». Об этом сообщил журналист BBC Низар Кинселла на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
25 февраля 2025, вторник. 23:15 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Нкунку – 24'     2:0 Нету – 36'     3:0 Колвилл – 44'    

Отмечается, что фанаты также кричали имя бывшего главного тренера «Челси» Жозе Моуринью, с которым команда трижды становилась чемпионом Англии в 2005, 2006 и 2015 годах. В адрес нынешнего владельца клуба американского предпринимателя Тодда Боули звучали оскорбительные и нецензурные кричалки.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В мае 2022-го была осуществлена сделка по передаче клуба из собственности Абрамовича консорциуму Тодда Боули.

После 26 сыгранных матчей «Челси» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка.

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