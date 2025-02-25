Юран — об Альбе в «Ростове»: почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о назначении испанского специалиста Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова» после того, как из клуба ушёл Валерий Карпин. Альба работал аналитиком в штабе Карпина.

«Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошёл сборные, российский человек. Насколько я знаю, Альба — аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик. Мне сложно это понять, там в штабе достаточно людей: есть Онопко, есть ещё российские тренеры. Почему? Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?» — сказал Юран в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место. В первом матче после возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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