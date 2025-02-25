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Юрий Сёмин рассказал, готов ли он вернуться в «Ростов»

Юрий Сёмин рассказал, готов ли он вернуться в «Ростов»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в «Ростов» после ухода главного тренера команды Валерия Карпина, в котором он работал в 2021 году.

«Я думаю, что уже этого не произойдёт. Потому что, наверное, для руководителей «Ростова» особо это неожиданно не было. Были какие-то договорённости, и вполне возможно, что уже есть тренер, поэтому нечего сейчас об этом говорить», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

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