Юрий Сёмин рассказал, готов ли он вернуться в «Ростов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в «Ростов» после ухода главного тренера команды Валерия Карпина, в котором он работал в 2021 году.

«Я думаю, что уже этого не произойдёт. Потому что, наверное, для руководителей «Ростова» особо это неожиданно не было. Были какие-то договорённости, и вполне возможно, что уже есть тренер, поэтому нечего сейчас об этом говорить», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.