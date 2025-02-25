«Барселона» — «Атлетико»: Альварес открыл счёт на первой минуте
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В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1' 0:2 Гризманн – 6' 1:2 Педри – 19' 2:2 Кубарси – 21' 3:2 Мартинес – 41'
На первой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.
Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.
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