Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетико»: сине-гранатовые пропустили два гола к шестой минуте

«Барселона» — «Атлетико»: сине-гранатовые пропустили два гола к шестой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     0:2 Гризманн – 6'     1:2 Педри – 19'     2:2 Кубарси – 21'     3:2 Мартинес – 41'    

На шестой минуте нападающий «матрасников» Антуан Гризманн укрепил их преимущество.

Ранее, на первой минуте, счёт во встрече открыл нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.

Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне
«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Испания
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android