«Барселона» — «Атлетико»: сине-гранатовые пропустили два гола к шестой минуте

В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

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На шестой минуте нападающий «матрасников» Антуан Гризманн укрепил их преимущество.

Ранее, на первой минуте, счёт во встрече открыл нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.

Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: