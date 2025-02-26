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Вице-президент «Фенербахче» заявил о намерении клуба подать в суд на «Галатасарай»

Вице-президент «Фенербахче» заявил о намерении клуба подать в суд на «Галатасарай»
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Вице-президент «Фенербахче» Акун Илиджалы заявил, что они намерены подать в суд на «Галатасарай» за обвинения главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в расизме и неуважении к турецкому народу.

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

«Мы более чем на 110% уверены, что он не имел в виду ничего расистского. Всю жизнь у него были очень хорошие отношения с людьми разных национальностей по всему миру.

Всё очень ясно и понятно. Это оскорбляет интеллект некоторых людей. Они пытались манипулировать словами Жозе, и в конце концов мы увидели фальшивое и театральное поведение «Галатасарая».

Когда он сказал, что они прыгали, как обезьяны, он имел в виду вполне конкретное движение, а теперь видеозапись стала достоянием общественности. Это просто описание действия – всё равно что сказать, например: «Ты бегаешь, как кролик». Или: «Ты опасен, как змея». Мы используем названия животных, чтобы преувеличить описание чего-то, всё очень просто.

Мы подадим в суд на «Галатасарай» за обвинения в адрес нашего тренера, потому что это отвратительное поведение», – приводит слова Илиджалы Daily Mail.

Напомним, после матча между командами (0:0) португалец заявил, что в одном из эпизодов встречи все представители соперника «прыгали на скамейке, как обезьяны».

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