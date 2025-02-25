«Интер» — «Лацио»: Арнаутович открыл счёт на 39-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречаются миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Интера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии . 1/4 финала
25 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Арнаутович – 39' 2:0 Чалханоглу – 77'
На 39-й минуте нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович открыл счёт в матче.
Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.
Первыми полуфиналистами турнира стали «Болонья», которая обыграла «Аталанту» со счётом 1:0, и «Милан», одержавший победу в матче с «Ромой» со счётом 3:1.
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