Агент Угальде сообщил, что ведёт переговоры с крупными клубами из Италии

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту от больших европейских клубов.
«Все слухи о Манфреде правдивы, и сейчас я веду переговоры с двумя очень крупными клубами из Италии, которые за ним следят», — сказал Морсинк в эфире YouTube-канала Tiga Sports.
Нынешней зимой СМИ сообщали об интересе к коста-риканскому футболисту от «Арсенала», «Челси», «Манчестер Сити» и других клубов Европы.
В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
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