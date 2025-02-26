Агент Угальде: надеюсь, вопрос с АПЛ решится, там за него способны заплатить € 30-40 млн

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, изъявил желание о переходе 22-летнего футболиста в клуб из чемпионата Англии.

«Кроме того, у нас стоит вопрос с зарплатой. Манфред является одним из самых высокооплачиваемых игроков в российской лиге, и не так много команд могут позволить себе покрыть его зарплату. Надеюсь, вопрос решится с английской Премьер-лигой, потому что это лига, в которой почти все клубы могут позволить себе заплатить эти € 30-40 млн и покрыть оклад, который получает Манфред. Но на текущий момент АПЛ практически не допускает никаких транзакций с Россией, как и Бундеслига, откуда тоже есть серьёзный интерес к игроку», — сказал Морсинк в эфире YouTube-канала Tiga Sports.

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