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Агент Угальде: надеюсь, вопрос с АПЛ решится, там за него способны заплатить € 30-40 млн

Агент Угальде: надеюсь, вопрос с АПЛ решится, там за него способны заплатить € 30-40 млн
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Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, изъявил желание о переходе 22-летнего футболиста в клуб из чемпионата Англии.

«Кроме того, у нас стоит вопрос с зарплатой. Манфред является одним из самых высокооплачиваемых игроков в российской лиге, и не так много команд могут позволить себе покрыть его зарплату. Надеюсь, вопрос решится с английской Премьер-лигой, потому что это лига, в которой почти все клубы могут позволить себе заплатить эти € 30-40 млн и покрыть оклад, который получает Манфред. Но на текущий момент АПЛ практически не допускает никаких транзакций с Россией, как и Бундеслига, откуда тоже есть серьёзный интерес к игроку», — сказал Морсинк в эфире YouTube-канала Tiga Sports.

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