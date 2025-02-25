Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетико»: сине-гранатовые забили два гола за две минуты

«Барселона» — «Атлетико»: сине-гранатовые забили два гола за две минуты
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт в матче 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     0:2 Гризманн – 6'     1:2 Педри – 19'     2:2 Кубарси – 21'     3:2 Мартинес – 41'    

На 21-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси восстановил равновесие.

Ранее, на первой минуте, счёт во встрече открыл нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На шестой минуте нападающий «матрасников» Антуан Гризманн укрепил их преимущество. На 19-й минуте полузащитник Педри сократил отставание сине-гранатовых.

Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
Материалы по теме
ФИФА одобрила «Барселоне» продажу Витора Роке в «Палмейрас» — Mundo Deportivo

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Испания
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android