«Барселона» — «Атлетико»: сине-гранатовые забили два гола за две минуты

В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт в матче 2:2.

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На 21-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси восстановил равновесие.

Ранее, на первой минуте, счёт во встрече открыл нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На шестой минуте нападающий «матрасников» Антуан Гризманн укрепил их преимущество. На 19-й минуте полузащитник Педри сократил отставание сине-гранатовых.

Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: