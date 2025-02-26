«Ливерпуль» рассматривает Лукмана в качестве замены 32-летнему Салаху — Тавольери

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением 27-летнего крайнего нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана грядущим летом. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport.ch.

По информации источника, мерсисайдцы видят в нигерийском футболисте замену для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха. Окружение Лукмана уже установило контакты с «Ливерпулем». Подчёркивается, что интерес к нападающему также проявляют «Арсенал» и клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Лукман принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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