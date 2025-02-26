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Кристал Пэлас — Астон Вилла, результат матча 25 февраля 2025, счёт 4:1, АПЛ 2024-2025

«Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» в домашнем матче АПЛ
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Кристал Пэлас» и бирмингемская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
25 февраля 2025, вторник. 22:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Сарр – 29'     1:1 Роджерс – 52'     2:1 Матета – 59'     3:1 Сарр – 71'     4:1 Нкетиа – 90+1'    

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр. На 52-й минуте Морган Роджерс сравнял счёт. На 59-й минуте Жан-Филипп Матета вывел хозяев вперёд. На 71-й минуте Сарр оформил дубль. На 90+1-й минуте Эдди Нкетиа установил окончательный счёт матча — 4:1.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 27 встреч. «Астон Вилла» заработала 42 очка после 28 игр и располагается на 10-й строчке.

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