«Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» в домашнем матче АПЛ

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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Кристал Пэлас» и бирмингемская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр. На 52-й минуте Морган Роджерс сравнял счёт. На 59-й минуте Жан-Филипп Матета вывел хозяев вперёд. На 71-й минуте Сарр оформил дубль. На 90+1-й минуте Эдди Нкетиа установил окончательный счёт матча — 4:1.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 27 встреч. «Астон Вилла» заработала 42 очка после 28 игр и располагается на 10-й строчке.