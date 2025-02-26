Результаты матчей 1/4 финала Кубка Германии 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, состоялся один матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Германии 25 февраля:

«Арминия» — «Вердер» — 2:1.

По итогам этого матча «Арминия» стала третьей командой после леверкузенского «Байера» и «Штутгарта», вышедшей в полуфинал Кубка Германии сезона-2024/2025. Последний матч 1/4 финала Кубка Германии состоится завтра, 26 февраля. «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом», начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Лейпциг».