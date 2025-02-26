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Агент Угальде сообщил, что зимой «Спартак» мог продать форварда за € 30-35 млн

Агент Угальде сообщил, что зимой «Спартак» мог продать форварда за € 30-35 млн
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Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, сообщил, что в зимнее трансферное окно красно-белые запросили € 30-35 млн за трансфер коста-риканского футболиста в неназванный клуб из Франции.

«Интерес нескольких французских клубов в минувшее трансферное окно был крайне серьёзным. Один из клубов в итоге не смог продать своего игрока, а отдал его в аренду, что не позволило этому клубу из-за финансового фэйр-плей потратить € 30-35 млн, которые «Спартак» запрашивал за Манфреда», — сказал Морсинк для YouTube-канала Tiga Sports.

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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