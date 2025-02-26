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Агент Неймара уговаривает руководство «Барселоны» подписать игрока летом — Sport.es

Агент Неймара уговаривает руководство «Барселоны» подписать игрока летом — Sport.es
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Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Сантоса» Неймара, пытается убедить руководство «Барселоны» подписать футболиста летом по истечении его контракта с бразильским клубом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на то что агент пользуется авторитетом в каталонском клубе, руководство «Барселоны» не уверено, что сможет позволить себе подписать Неймара, сохранив при этом всех основных игроков. Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Ханси Флик, в свою очередь, категорически против трансфера бразильского нападающего.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время 33-летний футболист провёл 123 матча и отметился 68 голами. В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Сантос» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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