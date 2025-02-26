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«Интер» — «Лацио»: Чалханоглу удвоил преимущество хозяев на 77-й минуте

«Интер» — «Лацио»: Чалханоглу удвоил преимущество хозяев на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречаются миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Интера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/4 финала
25 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Арнаутович – 39'     2:0 Чалханоглу – 77'    

На 77-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество своей команды.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Первыми полуфиналистами турнира стали «Болонья», которая обыграла «Аталанту» со счётом 1:0, и «Милан», одержавший победу в матче с «Ромой» со счётом 3:1.

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