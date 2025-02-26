«Интер» — «Лацио»: Чалханоглу удвоил преимущество хозяев на 77-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречаются миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Интера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 77-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество своей команды.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Первыми полуфиналистами турнира стали «Болонья», которая обыграла «Аталанту» со счётом 1:0, и «Милан», одержавший победу в матче с «Ромой» со счётом 3:1.