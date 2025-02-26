«Интер» одержал победу в матче с «Лацио» и вышел в 1/2 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, отличился нападающий «Интера» Марко Арнаутович. На 77-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество хозяев.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Первыми полуфиналистами турнира стали «Болонья», которая обыграла «Аталанту» со счётом 1:0, и «Милан», одержавший победу в матче с «Ромой» со счётом 3:1.