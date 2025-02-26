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Челси — Саутгемптон, результат 25 февраля 2025, счёт 4:0, АПЛ 2024-2025

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче 27-го тура АПЛ со счётом 4:0
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Саутгемптон». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл. «Челси» одержал победу со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
25 февраля 2025, вторник. 23:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Нкунку – 24'     2:0 Нету – 36'     3:0 Колвилл – 44'     4:0 Кукурелья – 78'    

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку. На 36-й минуте Педру Нету удвоил преимущество хозяев. На 44-й минуте Леви Колвилл довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья забил четвёртый мяч своей команды.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 46 очков за 27 встреч. «Саутгемптон» заработал девять очков после 27 игр и располагается на 20-й строчке.

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