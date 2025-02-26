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Барселона — Атлетико, результат матча 26 февраля 2025, счёт 4:4, первый полуфинал Кубка Испании — 2024/2025

«Барселона» сыграла с «Атлетико» в сверхрезультивную ничью в полуфинале Кубка Испании
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В ночь с 25 на 26 февраля завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Первый матч завершился вничью со счётом 4:4.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     0:2 Гризманн – 6'     1:2 Педри – 19'     2:2 Кубарси – 21'     3:2 Мартинес – 41'     4:2 Левандовски – 74'     4:3 М. Льоренте – 84'     4:4 Сёрлот – 90+3'    

Уже на первой минуте встречи «Атлетико» открыл счёт усилиями аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который забил с передачи Клемана Лангле. На 6-й минуте матча французский нападающий Антуан Гризманн упрочил преимущество гостей. Ассистировал ему Альварес. Через 13 минут испанский хавбек Педри отыграл один мяч хозяев, отличившись с паса защитника Жюль Кунде. Ещё через минуту сравнял счёт центральный защитник каталонцев Пау Кубарси. Голевая передача на счету вингера Рафиньи. В концовке первого тайма с ещё одного ассиста Рафиньи голом отметился Иньиго Мартинес.

Во втором тайме вышедший на замену лучший бомбардир сине-гранатовых в текущем сезоне Роберт Левандовски упрочил преимущество хозяев, отличившись с паса 17-летнего вингера Ламина Ямаля. На 84-й минуте встречи хавбек Маркос Льоренте отыграл один мяч «матрасников». Голевая передача в активе вышедшего на замену аргентинского форварда Анхеля Корреа. В компенсированное ко второму тайму время норвежский форвард Александр Сёрлот сравнял счёт в матче, установив окончательный результат. Ассистировал ему Самуэл Лино. Оба вышли на поле во втором тайме со скамейки запасных.

Ответный матч пройдёт в Мадриде 2 апреля. Начало — в 22:30 мск.

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