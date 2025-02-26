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Результаты матчей АПЛ 25 февраля

Результаты матчей АПЛ 25 февраля
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Во вторник, 25 февраля, прошли четыре матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 25 февраля:

«Брайтон» — «Борнмут» — 2:1;
«Вулверхэмтпон» — «Фулхэм» — 1:3;
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 4:1;
«Челси» — «Саутгемптон» — 4:0.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 64 очка. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 53 очка. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Лестер Сити» (17) и «Ипсвич Таун» (17).

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