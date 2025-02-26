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Результаты матчей 1/2 финала Кубка Испании 25 февраля: Барселона отыгралась с 0:2 и упустила победу в матче с Атлетико в концовке

Результаты матчей 1/2 финала Кубка Испании 25 февраля
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В ночь с 25 на 26 февраля завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

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Результат матча Кубка Испании 25 февраля:

  • «Барселона» — «Атлетико» Мадрид — 4:4.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     0:2 Гризманн – 6'     1:2 Педри – 19'     2:2 Кубарси – 21'     3:2 Мартинес – 41'     4:2 Левандовски – 74'     4:3 М. Льоренте – 84'     4:4 Сёрлот – 90+3'    

В составе хозяев голами отличились хавбек Педри, защитники Пау Кубарси и Иньиго Мартинес, а также форвард Роберт Левандовски. У гостей забивали форварды Хулиан Альварес (1+1), Антуан Гризманн и Алексанлр Сёрлот, а также полузащитник Маркос Льоренте.

Ответный матч между командами состоится в Мадриде 2 апреля. В другой полуфинальной паре сойдутся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Первая игра пройдёт уже сегодня, 26 февраля в Сан-Себастьяне.

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