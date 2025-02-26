Результаты матчей 1/2 финала Кубка Испании 25 февраля

В ночь с 25 на 26 февраля завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Испании 25 февраля:

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид — 4:4.

В составе хозяев голами отличились хавбек Педри, защитники Пау Кубарси и Иньиго Мартинес, а также форвард Роберт Левандовски. У гостей забивали форварды Хулиан Альварес (1+1), Антуан Гризманн и Алексанлр Сёрлот, а также полузащитник Маркос Льоренте.

Ответный матч между командами состоится в Мадриде 2 апреля. В другой полуфинальной паре сойдутся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Первая игра пройдёт уже сегодня, 26 февраля в Сан-Себастьяне.

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