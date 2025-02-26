В ЦСКА ответили на вопрос о будущем Миралема Пьянича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с полузащитником красно-синих Миралемом Пьяничем.

«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах всё было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».