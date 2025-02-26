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Тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал новую травму Арсена Захаряна

Тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал новую травму Арсена Захаряна
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о новой травме российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна, которую он получил в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

«То, что касается Захаряна, это очень печально как для него, ведь он приложил много усилий для восстановления после предыдущей травмы, так и для команды, потому что Арсен очень нам помог бы», — приводит слова Альгуасиля COPE.

Ранее «Реал Сосьедад» объявил о травме правой прямой мышцы бедра, которую Захарян получил в матче с «Леганесом».

В текущем сезоне Захарян из-за затяжного восстановления о различных травм и болезней принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды лишь в игре минувшего тура чемпионата Испании. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

В следующей игре баскская команда встретится дома в рамках 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 26 февраля. Арсен участия в матча не примет.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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