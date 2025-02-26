Тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал новую травму Арсена Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о новой травме российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна, которую он получил в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«То, что касается Захаряна, это очень печально как для него, ведь он приложил много усилий для восстановления после предыдущей травмы, так и для команды, потому что Арсен очень нам помог бы», — приводит слова Альгуасиля COPE.

Ранее «Реал Сосьедад» объявил о травме правой прямой мышцы бедра, которую Захарян получил в матче с «Леганесом».

В текущем сезоне Захарян из-за затяжного восстановления о различных травм и болезней принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды лишь в игре минувшего тура чемпионата Испании. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

В следующей игре баскская команда встретится дома в рамках 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 26 февраля. Арсен участия в матча не примет.

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