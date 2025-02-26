Иньеста не включил Месси в топ-5 любимых игроков. В списке числится экс-тренер «Спартака»

Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста назвал пять его любимых игроков всех времён.

Как сообщает Sportskeeda, экс-полузащитник «блауграны» выбрал Хосепа Гвардиолу, Хави, Давида Силву, Санти Касорлу и экс-тренера московского «Спартака» Микаэля Лаудрупа.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.