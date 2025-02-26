В матче «Барселона» — «Атлетико» установлен рекорд по голам в их противостоянии в XXI веке
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Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли в сверхрезультативную ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025. Счёт матча — 4:4. Таким образом, в данном противостоянии был установлен статистический рекорд XXI века по голам.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1' 0:2 Гризманн – 6' 1:2 Педри – 19' 2:2 Кубарси – 21' 3:2 Мартинес – 41' 4:2 Левандовски – 74' 4:3 М. Льоренте – 84' 4:4 Сёрлот – 90+3'
Как сообщает Opta Sport, в последний раз в играх между сине-гранатовыми и красно-белыми было забито восемь и более голов в матче 1/4 финала Кубка Испании 1997 года. Тогда каталонцы победили со счётом 5:4.
Напомним, ответный матч между командами в рамках розыгрыша турнира состоится 2 апреля в Мадриде. В другой паре встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Их первая встреча пройдёт уже сегодня, 26 февраля, в Сан-Себастьяне.
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