В матче «Барселона» — «Атлетико» установлен рекорд по голам в их противостоянии в XXI веке

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли в сверхрезультативную ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025. Счёт матча — 4:4. Таким образом, в данном противостоянии был установлен статистический рекорд XXI века по голам.

Как сообщает Opta Sport, в последний раз в играх между сине-гранатовыми и красно-белыми было забито восемь и более голов в матче 1/4 финала Кубка Испании 1997 года. Тогда каталонцы победили со счётом 5:4.

Напомним, ответный матч между командами в рамках розыгрыша турнира состоится 2 апреля в Мадриде. В другой паре встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Их первая встреча пройдёт уже сегодня, 26 февраля, в Сан-Себастьяне.

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