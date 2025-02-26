Тренер «Барселоны» Флик высказался об упущенной победе в матче Кубка Испании с «Атлетико»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат встречи первого полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Атлетико», который завершился со счётом 4:4.

«Я огорчён итогом матча, особенно учитывая то, как мы выступили после того, как пропустили два гола… Мы создали множество возможностей. В конечные минуты игры мы допустили слишком много моментов у своих ворот. Соперник был действительно силён. У нас были отличные шансы на победу. Позже мы с командой обсудим причины наших пропущенных мячей. Я верю, что мы сможем научиться на ошибках, которые допустили сегодня. У нашей команды есть потенциал для развития, и я надеюсь, что в будущем мы это продемонстрируем», — приводит слова Флика Marca.

Второй матч в полуфинальном противостоянии между командами пройдёт в Мадриде. Игра должна состояться 2 апреля.

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