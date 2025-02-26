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Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии» — Footmercato

Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии» — Footmercato
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать мажоритарным акционером испанской «Валенсии». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, продать акции клуба Роналду намерен нынешний владелец клуба Питер Лим, который является близким другом футболиста, а также партнёром в нескольких компаниях и владельцем имиджевых прав португальца. Отмечается, что Лим хочет завершить продажу акций к концу этого сезона, а сам Роналду заинтересован в приобретении команды. Кроме того, часть расходов могут покрыть саудовские инвестиционные фонды, связанные с королевской семьёй.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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