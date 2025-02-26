Диего Симеоне объяснил камбэк «Атлетико» после 2:4 в матче Кубка Испании с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переломный момент и результат встречи первого полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной», который завершился со счётом 4:4.
«Счёт 2:4 был бы проблемой с таким соперником, как «Барселона». Но 4:4 уравнивают шансы в противостоянии. Игра была открытой, соперник очень сложный, но у нас есть свои инструменты.
По ходу встречи я понял, что нам нужны были более свежие игроки в центре, и с Корреа мы могли получить ту глубину и смелость, чтобы играть вперёд в концовке. С Сёрлотом мы могли усилить команду… а Хулиан Альварес сегодня проделал невероятную работу. Лино вошёл в игру очень здорово на левом крыле атаки. Я думаю, что команда становилась все более уверенной. Чувствовалось, что мы можем выиграть», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, «матрасники» вели в счёте со счётом 2:0 после шестой минуты встречи, однако к 74-й минуте уже проигрывали — 2:4. В концовке матча красно-белым удалось перевернуть ход игры, забив два гола.
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