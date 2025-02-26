Пау Кубарси стал самым молодым автором гола за «Барселону» среди защитников за 12 лет
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Защитник испанской «Барселоны» Пау Кубарси после гола в ворота «Атлетико» (4:4) в полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 стал самым молодым автором гола в составе сине-гранатовых как минимум с сезона-2013/2014. Об этом сообщает Opta Sport.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1' 0:2 Гризманн – 6' 1:2 Педри – 19' 2:2 Кубарси – 21' 3:2 Мартинес – 41' 4:2 Левандовски – 74' 4:3 М. Льоренте – 84' 4:4 Сёрлот – 90+3'
По информации источника, на момент дебютного забитого мяча Кубарси за «блауграну» было 18 лет и 34 дня. Игрок провёл в составе каталонцев 63 матча.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги Кубарси провёл 25 матчей, в которых оформил три голевые передачи. Также на его счету восемь игр в Лиге чемпионов, две — в Суперкубке Испании, а также четыре — в Кубке Испании.
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