Пау Кубарси стал самым молодым автором гола за «Барселону» среди защитников за 12 лет

Защитник испанской «Барселоны» Пау Кубарси после гола в ворота «Атлетико» (4:4) в полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 стал самым молодым автором гола в составе сине-гранатовых как минимум с сезона-2013/2014. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, на момент дебютного забитого мяча Кубарси за «блауграну» было 18 лет и 34 дня. Игрок провёл в составе каталонцев 63 матча.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Кубарси провёл 25 матчей, в которых оформил три голевые передачи. Также на его счету восемь игр в Лиге чемпионов, две — в Суперкубке Испании, а также четыре — в Кубке Испании.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: