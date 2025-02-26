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Акинфеев: не считаю себя легендой ЦСКА

Акинфеев: не считаю себя легендой ЦСКА
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не считает себя легендой московского клуба.

«Не считаю себя легендой ЦСКА. Это должны оценивать люди, а не тот человек, который играет на поле или занимается другим видом спорта», — приводит слова Акинфеева «РИА Новости Спорт».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 791 матч, в которых пропустил 714 мячей. В 329 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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