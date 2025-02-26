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Мохамед Салах ответил на вопрос о возможности выиграть «Золотой мяч»

Мохамед Салах ответил на вопрос о возможности выиграть «Золотой мяч»
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о возможности выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

«Золотой мяч»? Ну, я хотел бы выиграть всё! Сначала давайте сосредоточимся на победе в Премьер-лиге, Лиге чемпионов… а потом посмотрим», — приводит слова Салаха журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на интервью египтянина TNT Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей. Отметим, египтянин ещё не продлил контракт с мерсисайдцами, который истекает по окончании текущего сезона.

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