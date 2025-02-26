Педри назвал причину камбэка «Атлетико» с 2:4 в концовке матча с «Барселоной»

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025, который завершился со счётом 4:4.
«Это худший результат, когда ты ведёшь со счётом 4:2. У нас уже было такое в Лиге. Мы снова это повторяем. Нужно следить за такими моментами. Это уроки, которые мы должны усвоить. Нам необходимо научиться владеть мячом и не поднимать защитную линию слишком высоко в последние минуты матча… Когда мы выходим вперёд, нужно проявлять больше спокойствия», — приводит слова Педри Marca.
Напомним, в этой встрече «Атлетико» вёл в счёте к шестой минуте со счётом 2:0, однако к середине первого тайма каталонцы успели отыграть отставание. К 74-й минуте матча сине-гранатовые уже побеждали — 4:2, однако красно-белые отыгрались в концовке и довели встречу до ничейного результата.
Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:
- 26 февраля 2025
-
03:28
-
02:50
-
02:36
-
02:25
-
02:24
-
02:16
-
02:08
-
02:05
-
01:50
-
01:30
-
00:46
-
00:15
- 25 февраля 2025
-
23:52
-
23:37
-
23:33
-
23:05
-
22:21
-
22:00
-
20:30
-
20:14
-
20:08
-
20:00
-
18:10
-
17:46
-
17:06
-
15:41
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
11:23
-
10:45
-
10:22
-
09:51
-
07:10