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Педри назвал причину камбэка «Атлетико» с 2:4 в концовке матча с «Барселоной»

Педри назвал причину камбэка «Атлетико» с 2:4 в концовке матча с «Барселоной»
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Испанский полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025, который завершился со счётом 4:4.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     0:2 Гризманн – 6'     1:2 Педри – 19'     2:2 Кубарси – 21'     3:2 Мартинес – 41'     4:2 Левандовски – 74'     4:3 М. Льоренте – 84'     4:4 Сёрлот – 90+3'    

«Это худший результат, когда ты ведёшь со счётом 4:2. У нас уже было такое в Лиге. Мы снова это повторяем. Нужно следить за такими моментами. Это уроки, которые мы должны усвоить. Нам необходимо научиться владеть мячом и не поднимать защитную линию слишком высоко в последние минуты матча… Когда мы выходим вперёд, нужно проявлять больше спокойствия», — приводит слова Педри Marca.

Напомним, в этой встрече «Атлетико» вёл в счёте к шестой минуте со счётом 2:0, однако к середине первого тайма каталонцы успели отыграть отставание. К 74-й минуте матча сине-гранатовые уже побеждали — 4:2, однако красно-белые отыгрались в концовке и довели встречу до ничейного результата.

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