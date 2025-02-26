Педри назвал причину камбэка «Атлетико» с 2:4 в концовке матча с «Барселоной»

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 2024/2025, который завершился со счётом 4:4.

«Это худший результат, когда ты ведёшь со счётом 4:2. У нас уже было такое в Лиге. Мы снова это повторяем. Нужно следить за такими моментами. Это уроки, которые мы должны усвоить. Нам необходимо научиться владеть мячом и не поднимать защитную линию слишком высоко в последние минуты матча… Когда мы выходим вперёд, нужно проявлять больше спокойствия», — приводит слова Педри Marca.

Напомним, в этой встрече «Атлетико» вёл в счёте к шестой минуте со счётом 2:0, однако к середине первого тайма каталонцы успели отыграть отставание. К 74-й минуте матча сине-гранатовые уже побеждали — 4:2, однако красно-белые отыгрались в концовке и довели встречу до ничейного результата.

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