Мората объяснил переход из «Милана» в «Галатасарай» посреди первого же сезона в Италии

Испанский нападающий Альваро Мората назвал причину зимнего трансфера из итальянского «Милана» в турецкий «Галатасарай» посреди сезона-2024/2025.

«Я изначально стремился играть за «Милан» исключительно под руководством Паулу Фонсеки. С его увольнением все потеряло свою значимость. Я больше не ощущал себя комфортно в клубе», — приводит слова Мораты Marca.

Напомним, Мората подписал арендное соглашение с турецким клубом до 20 января 2026 года. В контракте предусмотрена опция продления аренды до конца 2026 года, а также возможность выкупа его контракта одним из стамбульских клубов при наличии соответствующего желания.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав две результативные передачи. За «Галатасарай» испанец отличился двумя голами в четырёх матчах. Действующий контракт игрока с «Миланом», в который он перешёл минувшим летом из «Атлетико», рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 13 млн.

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