Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мората объяснил переход из «Милана» в «Галатасарай» посреди первого же сезона в Италии

Мората объяснил переход из «Милана» в «Галатасарай» посреди первого же сезона в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский нападающий Альваро Мората назвал причину зимнего трансфера из итальянского «Милана» в турецкий «Галатасарай» посреди сезона-2024/2025.

«Я изначально стремился играть за «Милан» исключительно под руководством Паулу Фонсеки. С его увольнением все потеряло свою значимость. Я больше не ощущал себя комфортно в клубе», — приводит слова Мораты Marca.

Напомним, Мората подписал арендное соглашение с турецким клубом до 20 января 2026 года. В контракте предусмотрена опция продления аренды до конца 2026 года, а также возможность выкупа его контракта одним из стамбульских клубов при наличии соответствующего желания.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав две результативные передачи. За «Галатасарай» испанец отличился двумя голами в четырёх матчах. Действующий контракт игрока с «Миланом», в который он перешёл минувшим летом из «Атлетико», рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 13 млн.

Материалы по теме
Альваро Мората поделился эмоциями от перехода в «Галатасарай»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Италия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android