Дмитрий Губерниев объяснил высокую популярность футбола в России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты ислледования РФС о высокой популярности футбола в России.

«Если бы футбол не был на первом месте, то зачем нам тогда РФС, скажу громко. РФС справляется со своей задачей в условиях отстранения — популяризировать футбол и делать максимум для того, чтобы сохранить институт сборных и интерес, который безусловно упал. Поэтому я с уважением отношусь к тому, что делает команда Александра Валерьевича Дюкова, они молодцы. То же самое могу сказать в адрес РПЛ», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

Ранее исследование РФС и Mediascope, которое охватило 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более, продемонстрировало, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России.

На втором месте по популярности оказался хоккей, фигурное катание — на третьем месте. Отметим, что действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.