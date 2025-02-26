Генич отреагировал на сверхрезультативную ничью в матче между «Барселоной» и «Атлетико»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал ничейный исход первого матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (4:4).

«Если бы всё решалось сегодня, то в дополнительное время «Атлетико» сожрал бы «Барсу». Не сомневаюсь в этом! А так, отличный футбол! С драмой и наполнением!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ответный матч между командами в рамках розыгрыша турнира состоится 2 апреля в Мадриде. В другой паре встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Их первая встреча пройдёт уже сегодня, 26 февраля, в Сан-Себастьяне.

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