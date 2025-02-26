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Генич отреагировал на сверхрезультативную ничью в матче между «Барселоной» и «Атлетико»

Генич отреагировал на сверхрезультативную ничью в матче между «Барселоной» и «Атлетико»
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал ничейный исход первого матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (4:4).

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     0:2 Гризманн – 6'     1:2 Педри – 19'     2:2 Кубарси – 21'     3:2 Мартинес – 41'     4:2 Левандовски – 74'     4:3 М. Льоренте – 84'     4:4 Сёрлот – 90+3'    

«Если бы всё решалось сегодня, то в дополнительное время «Атлетико» сожрал бы «Барсу». Не сомневаюсь в этом! А так, отличный футбол! С драмой и наполнением!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ответный матч между командами в рамках розыгрыша турнира состоится 2 апреля в Мадриде. В другой паре встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Их первая встреча пройдёт уже сегодня, 26 февраля, в Сан-Себастьяне.

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