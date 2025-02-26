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Сёрлот покорил редкое достижение Фернандо Торреса и Беллингема в играх с «Барселоной»

Сёрлот покорил редкое достижение Фернандо Торреса и Беллингема в играх с «Барселоной»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот, отличившийся голом в полуфинале Кубка Испании сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной» (4:4), установил необычное достижение в рамках противостояния с сине-гранатовыми. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, норвежский нападающий забил больше всего голов в компенсированное ко второму тайму время во встречах с «блауграной» во всех соревнованиях с сезона-2003/2004. Так, в активе Сёрлота три мяча после 90+ минуты, тогда как у испанского экс-нападающего Фернандо Торреса два таких гола. Также два мяча в концовке встречи с сине-гранатовыми забил действующий хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

В нынешнем сезоне 28-летний Сёрлот провёл за испанцев 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

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