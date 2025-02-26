Радимов прокомментировал назначение Альбы в «Ростов» после ухода Карпина

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о назначении испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова» после объявления об уходе из команды Валерия Карпина.

«Я знаю его, встречался с ним, причём в общей компании с тем же Валерой [Карпиным]. Во‑первых, он уже достаточно хорошо говорит по‑русски, изучил менталитет. Во‑вторых, он был одним из главных помощников Карпина. Он очень хорошо в физическом плане готовил команду», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Альба работал аналитиком в штабе Карпина. Валерий Георгиевич занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года. По итогам первой части текущего сезона РПЛ команда набрала 26 очков и расположилась на седьмом месте в таблице. В рамках возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо» в своём первом матче, который запланирован на 2 марта.

Как сборная России играет при Карпине: