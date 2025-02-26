Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью рассказал детали разговора в судейской после игры «Галатасарай» — «Фенербахче»

Моуринью рассказал детали разговора в судейской после игры «Галатасарай» — «Фенербахче»
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил, зачем пошёл в судейскую комнату после матча с «Галатасараем» (0:0).

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

«После матча я пошёл в судейскую комнату. Я сказал Славко Винчичу: «Спасибо, что приехал сюда и судил этот важный матч». Там же присутствовал и турецкий арбитр. Затем я повернулся к нему и сказал: «Если бы этот матч судил турецкий судья, это была бы катастрофа», — приводит слова Моуринью журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети X (ранее Twitter).

«Галатасарай» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 64 очка по итогам 24 матчей. «Фенербахче» занимает второе место, в активе команды португальского специалиста Жозе Моуринью 58 очков.

Материалы по теме
В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Жозе Моуринью

Моуринью взял в автобус фаната «Фенербахче»:

Комментарии
Новости. Прочие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android