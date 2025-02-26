Моуринью рассказал детали разговора в судейской после игры «Галатасарай» — «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил, зачем пошёл в судейскую комнату после матча с «Галатасараем» (0:0).

«После матча я пошёл в судейскую комнату. Я сказал Славко Винчичу: «Спасибо, что приехал сюда и судил этот важный матч». Там же присутствовал и турецкий арбитр. Затем я повернулся к нему и сказал: «Если бы этот матч судил турецкий судья, это была бы катастрофа», — приводит слова Моуринью журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети X (ранее Twitter).

«Галатасарай» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 64 очка по итогам 24 матчей. «Фенербахче» занимает второе место, в активе команды португальского специалиста Жозе Моуринью 58 очков.

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