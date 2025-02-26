Аргентинский инсайдер сообщил подробности о будущем Лионеля Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси останется в американской команды и завершит карьеру в МЛС. Об этом сообщает журналист и инсайдер ESPN AR Клаудио в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на слухи о возвращении Месси в «Барселону», аргентинец не собирается уходить из «Интер Майами». Отмечается, что в ближайшем будущем рассматривается возможность проведения товарищеского матча между «цаплями» и «блауграной».

Напомним, Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Его текущее соглашение с клубом будет действовать до конца 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского нападения составляет € 20 млн. В основном составе «Барселоны» Лионель выступал с 2004 по 2021 год, проведя 778 матчей, забив 672 гола и сделав 303 результативные передачи.

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