Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

«Когда происходят такие вещи, бывает, что команда становится ещё более сплочённой и сильной. Я не буду обращать на это внимание. Принимаю «Ростов» просто как соперника, очень агрессивного с высокой интенсивностью игры. За три‑четыре дня ничего не поменяется», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Валерий Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года. По итогам первой части текущего сезона РПЛ команда набрала 26 очков и расположилась на седьмом месте в таблице. В рамках возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо» в своём первом матче, который запланирован на 2 марта.