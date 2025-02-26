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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

«Когда происходят такие вещи, бывает, что команда становится ещё более сплочённой и сильной. Я не буду обращать на это внимание. Принимаю «Ростов» просто как соперника, очень агрессивного с высокой интенсивностью игры. За три‑четыре дня ничего не поменяется», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Валерий Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года. По итогам первой части текущего сезона РПЛ команда набрала 26 очков и расположилась на седьмом месте в таблице. В рамках возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо» в своём первом матче, который запланирован на 2 марта.

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