Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Спортинг Канзас-Сити, результат матча 25 февраля 2025, счёт 3:1, 1/6 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ, Лионель Месси

Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» победить «Спортинг КС» в ЛЧ КОНКАКАФ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 25 на 26 февраля по мск, на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штата Флорида) прошёл ответный матч первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити». Встреча завершилась победой команды из Майами со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились звёздные форварды Лионель Месси и Луис Суарес (1+1), а также полузащитник Тадео Альенде. Российский вингер «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в стартовом составе и сыграл 58 минут, не отметившись результативными действиями.

Первая встреча также завершилась победой цапель. Счёт в том матче был 1:0. Единственный мяч забил Месси. Таким образом, «Интер Майами» вышел в следующий раунд турнира — 1/8 финала, где встретится с ямайской командой «Кавалер».

Материалы по теме
Аргентинский инсайдер сообщил подробности о будущем Лионеля Месси

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. MLS / МЛС
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android