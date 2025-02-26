Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» победить «Спортинг КС» в ЛЧ КОНКАКАФ

Сегодня, в ночь с 25 на 26 февраля по мск, на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штата Флорида) прошёл ответный матч первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити». Встреча завершилась победой команды из Майами со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились звёздные форварды Лионель Месси и Луис Суарес (1+1), а также полузащитник Тадео Альенде. Российский вингер «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в стартовом составе и сыграл 58 минут, не отметившись результативными действиями.

Первая встреча также завершилась победой цапель. Счёт в том матче был 1:0. Единственный мяч забил Месси. Таким образом, «Интер Майами» вышел в следующий раунд турнира — 1/8 финала, где встретится с ямайской командой «Кавалер».

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