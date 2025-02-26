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Маркиньос: «Спартак» не интересует второе, третье место — только первое!

Маркиньос: «Спартак» не интересует второе, третье место — только первое!
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о целях красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место — только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.

Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так её можно решить», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.

Полное интервью с Маркиньосом читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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