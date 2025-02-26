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Игрок «Спартака» Маркиньос: гибель отца — трагедия, это был лучший человек в моей жизни

Игрок «Спартака» Маркиньос: гибель отца — трагедия, это был лучший человек в моей жизни
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Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал о трагическом случае, который произошёл с его отцом.

«Папа обожал гонять на мотоцикле. Он сорвался с моста на скорости и сломал шею.

Для меня это была трагедия. Папа был для меня всем. Это лучший человек в моей жизни. Надеюсь, мама не обидится на эти слова, но папа сделал всё, чтобы я состоялся как футболист. Он любил поговорить со мной перед сном. Расспрашивал о самочувствии, тренировках, играх. Отец учил меня получать удовольствие от футбола.

Я часто думал по ночам: «Почему мой отец? Почему не кто-то другой?» Не понимал, почему это случилось именно с ним, таким добрым и жизнерадостным человеком. Но это жизнь, и ничего уже не изменить. Всё, что я могу сделать, это ещё больше работать ради моих родных», — рассказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Маркиньосом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос

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