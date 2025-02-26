Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

26 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, Александр Овечкин, Месси, Роналду

Сумасшедший матч «Барселоны» и «Атлетико», Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в сверхрезультативном первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче НХЛ с «Калгари Флэймз», московский «Спартак» в гостях разгромил санкт-петербургский СКА и стал участником плей-офф КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в сверхрезультативном полуфинале Кубка Испании.
  2. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари».
  3. «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ.
  4. Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии» — Footmercato.
  5. Шнайдер обыграла Прозорову на старте турнира в Остине, уступив первый сет с «баранкой».
  6. Агент Угальде сообщил, что ведёт переговоры с крупными клубами из Италии.
  7. Ассистентский дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» добыть волевую победу над «Эдмонтоном».
  8. 925-й гол в карьере Роналду позволил «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду» в матче Про-Лиги.
  9. Трипл-дабл Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас».
  10. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» победить «Спортинг КС» в КЧ КОНКАКАФ.
  11. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и оформило выход в плей-офф КХЛ.
  12. «Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России — 2024/2025 по гандболу.
  13. Александр Овечкин повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НХЛ.
  14. «Интер» одержал победу в матче с «Лацио» и вышел в 1/2 финала Кубка Италии.
  15. ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо».
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид, теннис и «Металлург» – «Барыс»
Топ-матчи среды: «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид, теннис и «Металлург» – «Барыс»
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 26 февраля
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 февраля
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android