Сумасшедший матч «Барселоны» и «Атлетико», Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в сверхрезультативном первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче НХЛ с «Калгари Флэймз», московский «Спартак» в гостях разгромил санкт-петербургский СКА и стал участником плей-офф КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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