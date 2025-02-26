Сумасшедший матч «Барселоны» и «Атлетико», Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в сверхрезультативном первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче НХЛ с «Калгари Флэймз», московский «Спартак» в гостях разгромил санкт-петербургский СКА и стал участником плей-офф КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».